Le Muséum d’histoire naturelle se transforme

Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel se métamorphose. L’établissement entame dès lundi 3 juillet une série de travaux de ses espaces d’accueil. Tout d’abord à l’entrée, les deux terrariums abritant des octodons vont disparaître pour laisser place à la faune locale ainsi qu’à des captures d’images en live et une galerie mettant en exergue le travail d’artistes animaliers. Le guichet, la cafétéria et la boutique seront modifiés au profit d’un mobilier plus clair et plus naturel. L’espace Agassiz va lui être redesigné entièrement en un espace de curiosité où l’histoire du Muséum et ses collections y seront illustrées. L'extérieur du bâtiment va également subir un léger lifting. Un nouvel éclairage sera installé et la façade accueillera des statues de mouettes dans le but de mieux orienter les visiteurs. A noter enfin que l’auditoire doit être mis aux normes, il s’agit d’installer une porte anti feu et de créer une issue de secours.

L’objectif de ces transformations est de rendre le lieu plus identifiable et plus visible pour le public. Le vernissage de ces nouveaux espaces est prévu au début 2018. /ali