La Braderie tord le cou aux fausses rumeurs

Les fêtards chaux-de-fonniers peuvent se rassurer : la 45e Braderie aura bien lieu du 1er au 3 septembre 2017 au centre-ville de la Métropole horlogère, comme l’indique le site internet de la manifestation. Son président Pierre-André Stoudmann a tenu mardi à démentir certaines rumeurs circulant en ville qui lui sont parvenues ainsi qu’à notre rédaction.

Selon les bruits qui courent, la Ville, par l’intermédiaire de son Service de sécurité publique, aurait envisagé de demander l’annulation de l’édition 2017 des Horlofolies, en raison du chantier en cours sur les rues du Manège et du Crêt. Des travaux qui généreront des difficultés de circulation supplémentaires durant les trois jours de la fête, et qui risquent de rendre la situation d'autant plus chaotique.

Pourtant, à aucun moment, il en a été question, comme l’explique Pierre-André Stoudmann :