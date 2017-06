Un cortège de belles mécaniques anciennes pétaradantes. La 8e édition de Tracto-Mania a eu lieu ce week-end à La Brévine. L’Amicale des vieilles machines agricoles du Haut du canton organise cette rencontre tous les deux ans.

Samedi et dimanche, des tracteurs de divers âges, de divers pays et de diverses couleurs ont été présentés au public. De nombreuses animations et démonstrations étaient aussi prévues, notamment pour les enfants. /msa