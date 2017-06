H10 fermée à la suite d’un accident

Il était 17h35 vendredi quand une Chaux-de-Fonnière de 31 ans a perdu la maîtrise de sa voiture alors qu’elle circulait sur la H10 entre Corcelles et Rochefort. Peu après l'intersection pour se rendre à Montezillon, deux roues se sont retrouvées dans la rigole sur la droite de la chaussée. La conductrice a donné un coup de volant à gauche. Sa voiture a alors franchi la ligne centrale avant de heurter le véhicule d’un automobiliste de Couvet, âgé de 57 ans, qui circulait correctement sur sa voie. Les conducteurs et les passagers ont été blessés lors du choc. Ils ont été pris en charge par des ambulances. La route a dû être fermée pendant plus de 2 heures. /comm-msa