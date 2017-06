La jeunesse à l’honneur un peu partout dans le canton ce week-end. Après Couvet et Bôle vendredi, les enfants d’autres localités ont défilé ce samedi : ceux de La Chaux-de-Fonds, ceux des Brenets, ceux de Peseux et ceux de Fleurier pour lancer les trois jours et trois nuits de la fête de l’Abbaye. /msa