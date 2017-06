Températures tropicales la nuit dernière en Suisse.

Le mercure n’est pas descendu sous la barre des 20 degrés dans une grande partie des régions de plaine.

A Neuchâtel, il a fait 24,1 degrés au plus frais de la nuit. Une telle douceur nocturne généralisée est un phénomène rare qui ne se produit pas tous les étés, qui plus est si tôt dans la saison. Cette nuit du 22 au 23 juin pourrait d'ores et déjà être la nuit la plus chaude de la période estivale 2017. /sma