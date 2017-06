Mise aux normes du territoire neuchâtelois

Le Canton de Neuchâtel s’adapte aux nouvelles obligations de la Loi sur l’aménagement du territoire. Le plan directeur cantonal et des plans directeurs régionaux ont été réalisés pour redimensionner les zones à bâtir. Les zones de construction basses situées sur les crêtes du Jura sont touchées par ces réductions. Il s’agit dans un premier temps de rendre ces surfaces inconstructibles pendant 5 ans, afin de ne pas entraver le développement souhaité par la planification régionale et cantonale. Une fois que sera réalisé le plan d’affectation cantonal redimensionnant ces surfaces, il sera à nouveau possible de bâtir sur une partie de ces zones de constructions basses.

Ces zones ont été définies dans le Décret concernant les protections des sites naturels. Il autorise la construction de résidences secondaires et de chalets de vacances dans la zone de protection des sites naturels. Après une réduction importante de la surface initiale en 1988, le Canton doit une nouvelle fois la réduire pour s’adapter à la nouvelle LAT, entrée en vigueur en 2014.

La mise à l'enquête publique de la zone réservée se tient jusqu’au 24 juillet. /comm-sma