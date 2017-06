La gauche soutient le NHOJ

Le Parti socialiste et les Verts neuchâtelois derrière le NHOJ.

Les partis de gauche sont convaincus que le projet de Nouvel hôtel judiciaire à La Chaux-de-Fonds, qui regroupera la justice sur un seul site, est une opportunité pour le canton de Neuchâtel que ce soit en terme de justice justement, de sécurité, d’environnement ou de confort de travail pour les magistrats.

Quant à son coût, il est plus que raisonnable. Le montant des investissements se monte certes à plus de 48 millions de francs, mais il ne grèvera pas le budget de l’Etat puisqu’il se fera sous forme d’emprunt. De plus, le nouveau bâtiment permettra de faire des économies puisque l’Etat ne louera plus de salles pour rendre la justice. Les frais de fonctionnement vont aussi baisser. Par ailleurs, les locaux qui pourront être loués dans le NHOJ et le parking permettront de générer des revenus. Les deux partis relèvent également que les taux hypothécaires étant actuellement très bas, c’est le moment idéal pour investir.

Sur le thème de l'environnement, le site se trouve à proximité d’une gare et le bâtiment, qui va redonner vie à une friche industrielle, sera doté d’un parking.

Concernant la justice, et contrairement à ce qu’avancent les opposants au projet, la proximité entre le Ministère public et les juges n’aura pas d’incidence sur leur indépendance. Chacun aura son entrée et les locaux ne communiqueront pas entre eux. Et de préciser qu’aujourd’hui déjà, les juges et le Ministère public cohabitent dans les bâtiments du Tribunal cantonal et la justice est rendue en toute partialité. Pour le PS et les Verts, dire que cette proximité risque de la péjorer, c’est mettre en doute l’intégrité et le professionnalisme de la magistrature neuchâteloise.

Les deux partis ont également insisté sur le fait qu’actuellement la sécurité fait défaut dans les tribunaux du canton. On peut accéder aux salles d’audience quasiment comme dans un moulin. Avec le nouveau bâtiment, un huissier sera chargé de vérifier qui entre dans le NHOJ. Ecologistes et socialistes donnent aussi comme exemples de la situation actuelle la victime qui doit attendre l’heure de l’audience dans le couloir, à côté de son agresseur ou du mari et de la femme en instance de divorce difficile qui doivent eux aussi attendre devant la porte de salle d’audience ?

Le PS et les Verts balayent également l’argument de l’explosion des frais de transport des avocats. Actuellement, des avocats du bas défendent déjà des clients du haut et se déplacent à La Chaux-de-Fonds. Quant aux habitants des vallées, ils payent déjà aujourd’hui ces frais de transport pour se rendre au tribunal.

Pour toutes ces raisons, les deux partis de gauche recommandent de glissr un oui dans l'urne le 24 septembre. /sma