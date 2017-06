Chats et chiens végans ?

Imposer un régime végan à son chien ou à son chat, la tendance existe. Même si elle reste marginale dans nos régions, elle fait parler d’elle dans le milieu animalier.

Le véganisme consiste à bannir toute nourriture de provenance animale. Une philosophie chez les humains que certains imposent à leur animal de compagnie. Pour le vétérinaire basé à Marin, Wolfgang Armbrust, ce style de vie est fortement déconseillé pour nos amis à poils. Il peut provoquer des carences, les animaux n'ayant pas le même organisme que les humains en ce qui concerne l'absorption de vitamines et de minéraux.

Les carences prennent au moins un mois à apparaître chez les animaux tels que les chiens ou les chats. Elles se remarquent par un poil terne, une perte de poids et de la masse musculaire, ainsi qu'une perte de l'activité.

A noter que ce n'est pas parce qu'on nourrit son animal avec des produits à base de viande qu'il se portera bien. Wolfgang Armbrust ajoute que certaines nourritures industrielles tout à fait standard peuvent être de mauvaise qualité et ne pas non plus couvrir les besoins nécessaires de son animal. /rgi