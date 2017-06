Sortie de route et tonneau à La Vue-des-Alpes

Fin de course mouvementée à La Vue-des-Alpes. Un automobiliste âgé de 86 ans circulait sur la route de La Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâtel mardi vers 13h40. Lorsqu’il est arrivé au rabattement de la voie de dépassement à la hauteur des Loges, son véhicule a dérapé avant de quitter la route, de heurter le talus et de faire un tonneau. La voiture a terminé sa course sur les roues en heurtant un véhicule de chantier. Blessé, le conducteur a été transporté en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm-sma