Escapade canadienne pour SolarStratos

Raphaël Domjan et une délégation neuchâteloise au Canada. Ils participent à Metropolice, un congrès qui réunit les 130 maires des plus grandes villes du monde. L’écoaventurier neuchâtelois a été invité par le maire de Montréal et par le Festival nordique du Québec pour présenter SolarStratos, l’avion solaire qu’il a conçu pour s’élever dans l’atmosphère. Un vol est prévu sur place mais Raphaël Domjan attend que la météo soit plus clémente pour le réaliser.

Thomas Fachinetti est aussi du voyage, tout comme une délégation Suisse. L’occasion pour le conseiller communal de la Ville de Neuchâtel d’échanger avec des maires de grandes métropoles et de montrer que la Suisse, et Neuchâtel en particulier, peut amener sa contribution au développement durable. /sma