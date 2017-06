Bellevue célèbre son demi-siècle

Ses murs ont vu défiler plusieurs générations d’enfants. Le collège de Bellevue à La Chaux-de-Fonds célèbre ce jeudi ses 50 ans. Au programme, une cérémonie officielle se tiendra peu après 17h, suivie de plusieurs animations. La population pourra notamment découvrir l’hymne du collège, avant la prestation de la chorale Crêtets-Bellevue qui présentera un programme articulé autour des tubes des années se terminant par sept.

Inauguré en juin 1967, le collège de Bellevue était alors le plus important centre scolaire jamais construit à La Chaux-de-Fonds, pour un coût total de 7 millions de francs partagé entre la Ville et le Canton, comme le précise l'édition de L’Impartial du 30 juin 1967.

Le bâtiment était prévu pour accueillir 600 élèves dans 14 classes, et 10 salles pour enseignements particuliers, comme les travaux manuels ou la chimie. Deux halles de gymnastique et deux terrains de sport éclairés complétaient le complexe. Un bâtiment annexe avait ensuite été inauguré en 2004.

Les collèges poussaient comme des champignons

La construction d’un collège à cette époque et à cet endroit n’est pas un hasard. Tout comme le quartier des Forges à l’ouest de la ville, le quartier de l’est et ses tours d’habitation était en plein développement. De manière plus générale, La Chaux-de-Fonds, alors dans une situation financière prospère, investissait beaucoup dans ses infrastructures scolaires durant cette période. Les précisions de la conservatrice du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, Sylviane Musy :