Le Canton derrière le NHOJ

Le Conseil d'Etat neuchâtelois et certains juges réitèrent leur soutien au Nouvel hôtel judiciaire neuchâtelois (NHOJ). La population du canton est appelée à voter le 24 septembre prochain sur le projet qui veut rassembler les instances judiciaires sous un même toit à La Chaux-de-Fonds. Actuellement, le Gouvernement déplore le manque de locaux, la disparité et la vétusté des structures judiciaires et surtout l'absence de sécurité.

Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 8 bâtiments disséminés dans le canton qui abrite les organes de la justice. Beaucoup trop selon le Conseil d'Etat. Avec ce projet, il avance que la sécurité et la confidentialité seront assurées. De plus, des économies seront faites avec ce bâtiment qui appartiendra à l'Etat. Actuellement, les locaux qui abritent la justice sont loués à des tiers, ce qui génère des pertes importantes en termes d'argent.

En cas d'acceptation par le peuple, le bâtiment, d'un coût devisé à 48,5 millions de francs sera construit dans le nouveau quartier le Corbusier à La Chaux-de-Fonds d'ici 2020. /jha