La gare de Neuchâtel en constante mutation

Plus de deux millions de francs pour rénover la gare de Neuchâtel. Des travaux ont débuté fin avril et vont s’achever courant juillet. Changement le plus visuel, le nouveau revêtement du sol du bâtiment principal. Le bitume a fait place à un matériau plus solide, moins salissant et plus clair. L’éclairage sera également remplacé en de nombreux endroits, les fresques murales seront davantage mises en valeur et la signalétique pour les voyageurs sera optimisée. Le but est d’offrir davantage de confort aux usagers, de rendre les espaces plus agréables, plus accueillants et plus pratiques.

D’autres chantiers sont prévus à moyen terme dans la gare de Neuchâtel, précise Christophe Perroud, chef de projet CFF infrastructures à Lausanne. « D’ici cinq à dix ans, il s’agira notamment de mettre en conformité certains accès, certains quais pour les personnes à mobilité réduite ». /jpp