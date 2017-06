Dépouillement en cours à Moutier

Le bureau de vote à Moutier (BE) a fermé ses portes à midi. Les opérations liées au dépouillement ont débuté sous l'oeil des observateurs fédéraux. Au total, 32 personnes y participent. Le résultat devrait tomber en fin d'après-midi. On saura alors si la cité prévôtoise a choisi de rester en terres bernoises ou si elle rallie le canton du Jura.

Les contrôles ont été renforcés pour le dépouillement des bulletins de vote à la suite de soupçons d'irrégularités dans des EMS. Dix juristes supplémentaires ont été dépêchés sur place. Ces collaborateurs de l'Office fédéral de justice vont comparer la carte de légitimation avec le registre électoral. Le décompte des voix proprement dit interviendra après ce contrôle.

Les personnes chargées du dépouillement ont l'interdiction d'avoir un téléphone sur elles et de communiquer avec l'extérieur. Elles ne sont pas non plus autorisées à quitter le bâtiment.

Ce vote devrait marquer la dernière étape d'un processus devant clore la Question jurassienne même si des recours sont pendants.

Votation dans le calme

La ville est divisée en deux pour éviter tout incident à l'annonce du résultat sur son appartenance cantonale. Les partisans du oui se rassembleront à l'Hôtel de la Gare, à l'est, et ceux du non au Forum de l'Arc, à l'ouest de la cité prévôtoise.

Pour le moment, aucun incident n'est à signaler et aucune présence policière n'est visible dans les rues. Des barrières métalliques ont été dressées devant l'Hôtel de la Gare pour accueillir la foule des Jurassiens qui afflueront à Moutier en cas de victoire du oui. /ATS-sbe