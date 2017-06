Et si un jour une tornade s’abattait sur la région ? L’armée suisse, le Canton de Neuchâtel et plusieurs communes neuchâteloises prennent la menace au sérieux. Plus de 1000 intervenants civils et militaires vont prendre part dès lundi prochain à un exercice grandeur nature intitulé Tornado 17. L'occasion d'entraîner la coordination des acteurs civils et militaires, vingt ans après un précédent exercice organisé à Areuse. Les précisions de Violaine Blétry de Montmollin, en charge de la sécurité pour la Ville de Neuchâtel: