Le BNI Neuchâtel-Littoral prend du galon

La qualification de « First Plantinum » pour le BNI Neuchâtel-Littoral. Après six mois d’activité, cette association d’entrepreneurs a reçu ce titre mercredi car il est le premier chapter de Suisse qui compte plus de 50 membres.

Le BNI Neuchâtel-Littoral est composé de femmes et d’hommes à la tête d’entreprises actives dans des domaines très variés. Ses membres s’engagent à se recommander mutuellement. Depuis la création du chapter, plus de 1'300 recommandations professionnelles ont été échangées, ce qui représente un volume de plus de 1 million de francs de chiffre d’affaires. /comm-jpp