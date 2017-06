Grêle : plus de peur que de mal

Pluie et grêle sont tombées avec violence mercredi soir sur le canton de Neuchâtel. Si les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont fait craindre le pire, force est de constater que les dommages ont été plutôt légers. La Station viticole et la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture n'ont pas eu vent de dégats d'importance sur les vignes et les terres agricoles. La grêle est pourtant bien tombée entre Vaumarcus et Bevaix, mais les vignerons de la région sont plutôt optimistes sur les quelques fleurs et feuilles de vigne abîmées.

Si le SIS Neuchâtel assure ne pas avoir été plus alerté que d'habitude, la police neuchâteloise, quant à elle, a signalé 18 interventions dues à l'orage, principalement sur le Littoral ouest. Elle a également indiqué huit perturbations de trafic, notamment aux alentours de Valangin. /dsa