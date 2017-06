Des mesures pour combattre l’échec scolaire

Se battre contre l’échec scolaire : le collectif du Pervou continue ses revendications auprès du Conseil d’Etat neuchâtelois. Il a présenté mercredi après-midi une liste de mesures en faveur des enfants en difficultés d’apprentissage. Pour lui, ces enfants devraient bénéficier de traitements particuliers.

Parmi les solutions proposées, l’observatoire scolaire suggère de retarder l’enseignement de l’allemand et de l’anglais et de faire du français une priorité, d’organiser des classes à faibles effectifs dans les premiers degrés de scolarité ou encore de supprimer les horaires-blocs. En ce début de législature, le collectif du Pervou a voulu émettre ces proposition car il estime que la fracture scolaire s’élargi année après année et qu’il faut agir maintenant. /ali