Les enseignants neuchâtelois se sentent floués

Suite de l’histoire dans l’affaire des heures de soutien au sein de l’école obligatoire neuchâteloise.

Le Département de l’éducation et de la famille (DEF) a finalement décidé de ne pas changer sa décision. La période de renforcement et extension appelée REX sera transformée pour la rentrée scolaire prochaine. Les élèves de 5e et 6e Harmos seront donc tous astreints à suivre cette période qui était facultative par le passé. But de l’opération, intégrer cette heure dans le nouvel horaire bloc à la place de la leçon de formation générale (FGE) qui est abandonnée.

Élèves plus faibles pénalisés

Les syndicats d’enseignants qui s’élevaient déjà contre ce projet s’estiment floués. En effet, ils avancent que s’occuper d’une classe entière pour cette leçon de soutien est complètement contraire à son but initial. Jusqu’à présent, cette leçon se tenait une fois par semaine en fin d’après-midi. Elle permettait, par petits groupes, d’introduire de nouvelles notions, de revoir ce qui n’avait pas été compris ou de développer des projets avec les élèves.

Dorénavant, les enseignants craignent que les élèves en difficulté ne puissent plus « raccrocher le wagon », car ils ne bénéficient plus ou presque plus de ce temps de travail privilégié avec le maître d'école. Les instituteurs craignent aussi de devoir faire plus de discipline que de soutien durant cette période où l’effectif entier de la classe sera présent. En conclusion, ils dénoncent une manœuvre du DEF pour faire disparaître cette heure qui n’a plus rien à voir avec le REX tel qu’actuellement.

La période en fin de matinée ?

Alors que le changement va intervenir à la rentrée, les syndicats cherchent encore à trouver un terrain d’entente. Selon Pierre Graber, président du SAEN (Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois), la période pourrait être placée en dernière heure de la matinée pour permettre à certains élèves d’être libérés plus tôt. Il estime que des enfants âgés de 9 à 11 ans sont susceptibles d’attendre le retour des parents durant 45 minutes à la maison.

La balle est de nouveau dans le camp du Département de l’éducation et de la famille. /jha