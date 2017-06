Le BeRock grandit

Le BeRock prend de l’ampleur. Pour sa quatrième édition, le festival de St-Aubin-Sauges s’offre une scène professionnelle en lieu et place de sa scène en bois.

Vendredi soir, Laura Cox est en tête d’affiche. Depuis 2008, la Française s’est imposée comme l’une des grandes figures féminines de la guitare sur internet. Ces reprises des grands classiques du rock et des solos mythiques lui ont permis de réunir 220'000 abonnés sur Youtube. Elle vient sur le Littoral entourée de ses musiciens, The Laura Cox Band. Deux autres concerts sont prévus ce premier soir : du british rock avec The Clive ! et du hard rock avec Sideburn.

Le chanteur niçois Medi est la star de la programmation de samedi. Une journée qui se veut familiale, comme lors des éditions précédentes. Les jeunes musiciens des écoles Le Son, Le Chat Noir et Tiffen ouvriront les feux. Suivront les Lausannois de Borderline, les Neuchâtelois de Rocket Van et le groupe biennois Ripstone, ainsi que le quatuor strasbourgeois The Fat Badgers, adepte de soul et de funk et d’autres Neuchâtelois, I Skarbonari qui mélangent ska, tarantella et chansons italiennes et latino-américaines.

Comme chaque année, l’entrée est gratuite avec une collecte à la sortie. /mwi