Interpellation d’un homme suspecté de vols

Un homme de 25 ans a été interpellé dans le cadre d’une enquête sur une série de vols par effraction. Le Ministère public et la Police neuchâteloise annoncent ce lundi avoir identifié et interpellé dimanche un individu suspecté d’avoir commis plusieurs vols par effraction entre le 26 mai et le 11 juin dans le haut du canton de Neuchâtel, plus particulièrement en ville du Locle. Ce sont principalement des commerces et des établissements publics qui ont été visés. L’homme interpellé est domicilié dans la région. Il est soupçonné d'avoir commis dix cambriolages mais d’autres investigations sont actuellement en cours en lien avec des vols par effraction dans la même région. Le communiqué précise encore que le montant des dommages occasionnés par ces effractions est supérieur au butin. /comm-jpp