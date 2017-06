Pavés en folie à Boudry

Boudry en fête. La commune neuchâteloise dont le numéro postal correspond à cette année 2017 organise une journée spéciale intitulée Pavés en folie samedi 17 juin. La manifestation a lieu dans le cadre de la série d’événements 2017 Boudry en vedette.

Au programme, concerts d’artistes locaux, produits du terroir et festivités, le tout organisé dans le vieux bourg. Le but de cette fête est de faire découvrir Boudry et ses sociétés locales aux habitants sur l’emblématique rue pavée Louis-Favre. À cette occasion, ce tronçon sera fermé à la circulation entre 9h et 19 heures.

Selon le comité, le village est passé de 4000 à 6000 âmes en très peu de temps et les nouveaux habitants ne se rendent pas forcément compte de la richesse culturelle et artistique du lieu. Avec Boudry pavés en folie, les organisateurs veulent aussi redynamiser la rue Louis-Favre qui, selon eux, est en train de se mourir. /jha