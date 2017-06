H+H: premières propositions en juillet

Le groupe de travail chargé d’appliquer l’initiative sur les hôpitaux neuchâtelois espère proposer au Conseil d’État une première série de mesures d’ici trois semaines, un mois. Dans un communiqué publié ce jeudi, ce groupe nommé au mois d’avril par le gouvernement fait le point sur l’avancée des discussions. Parmi les premières décisions de principe, le groupe entend sans surprise maintenir deux hôpitaux publics de soins aigus à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, ouverts aux collaborations avec les partenaires privés et extra cantonaux. Les membres du groupe ont aussi l’intention de maintenir les trois policliniques dans les Montagnes, le Val-de-Travers et le Littoral.

Séances hebdomadaires et contraintes

Le communiqué précise que le groupe de travail s’est réuni dès le mois de mai à raison d’une séance hebdomadaire. Ses membres soulignent qu’il ne sera pas possible de modifier la répartition actuelle des missions sur les sites de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, en vertu de décrets du Grand Conseil adoptés en 2012 et 2015. Le groupe de travail précise que la mise en oeuvre de l'initiative devra aussi tenir compte des contraintes du droit fédéral. En revanche, pas un mot n’est dit à propos du retrait des représentants de la Ville de Neuchâtel de ce groupe de travail. Pour rappel, les autorités de la capitale cantonale ont quitté le navire, déplorant qu’aucun représentant du corps médical et du Conseil d’Etat ne participent aux discussions. /comm-gwe