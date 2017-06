Opération don de sang

Les cliniques Swiss Medical Network se mobilisent. Elles organisent une collecte de sang. Dans le canton de Neuchâtel, l’hôpital de la Providence à Neuchâtel et la clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds sont concernées. Il sera possible d’aller donner son sang dans ces deux établissements, le 12 juin au matin. Cette action est menée par la fondation Genolier et Transfusion CRS Suisse dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang qui se tient le 14 juin. /comm-ali