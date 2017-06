Gérard Lenorman et Dave à l’affiche des promos 2017

Même s’il reste encore un peu plus de trois semaines à attendre avant la 43e édition du 30 juin au 1er juillet, ce cru 2017 du Music festival Promo plaira comme de coutume à un large public. Le festival gratuit des Montagnes neuchâteloises persiste et signe sur une programmation vintage avec un accent nostalgique cette année. « Nous devons nous positionner » selon Françoise Feller, la vice-présidente du comité d’organisation. Ainsi, ce sont Gérard Lenorman et Dave, deux figures de la chanson française, qui monteront sur la grande scène, respectivement le vendredi et le samedi soir.

Mais les Promos restent ouvertes à tous les styles de musique : Soul, jazz, rock, blues, et pour la première fois électro sont programmés cette année. Parmi les revenants, on soulignera la formation a cappelle Voxet, ou encore le groupe de reprises Nick Morille. Parmi les régionaux l’école Ton sur Ton proposera un spectacle dédié à Michaël Jackson tandis que la chorale pop-rock Rocking Chair de l’école Evaprod offrira au public un choix de tubes anglais et francophones. Enfin, les deux silent parties s’agrandissent et sont déplacées sous la grande scène en fin de soirée.

Comme l’année passée, la fête s’ouvrira le jeudi soir déjà avec une soirée dédiée aux ainés en collaboration avec l’école de danse sunstar. À noter encore que l’affiche de cette édition a été dessinée par Julie Greset du CPLN et colle selon les organisateurs avec l’esprit des promos : la jeunesse, la nature, la musique et le soleil. Un visuel qui sera décliné sur une nouvelle édition du gobelet collector. Un objet que les festivaliers pourront se procurer pour soutenir la manifestation. /lre