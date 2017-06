Deux lauréats pour le Prix COMUL 2017

Ils seront deux cette année à se répartir 25'000 francs. L’association COMUL a remis mercredi à deux entités son prix 2017. L’Association de prévention de l'illettrisme au préscolaire (PIP) et l’Association des amis du Buskers Festival toucheront chacune 12'500 francs afin d’encourager leurs activités respectives.

L’association PIP se voit récompenser pour son projet « Livres à l’air ». Ce dernier consiste à organiser près de 80 animations-lecture sur des places de jeux dans plusieurs communes. Le but étant de « sensibiliser parents, professionnels de l’enfance et politiques à l’importance de lire des livres aux bébés et jeunes enfants afin de les éveiller à la langue du récit et à la culture ».

L’Association des amis du Buskers Festival a reçu la deuxième moitié du Prix COMUL 2017. La somme doit servir à alimenter un fonds de secours créé l’année passée pour garantir la survie de la manifestation en cas de mauvais temps. /comm-dsa