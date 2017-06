Nouveau directeur général chez Greubel Forsey

Fabrice Deschanel devient le nouveau directeur général de Greubel Forsey et de CompliTime. Ce franco-suisse de 55 ans a acquis une expérience de plus de 25 ans dans la haute horlogerie notamment à la tête d’Audemars Piguet. Fabrice Deschanel aura pour mission de renforcer la stratégie de l’entreprise horlogère basée à La Chaux-de-Fonds et de pérenniser les résultats obtenus jusqu’à présent. /comm-ali