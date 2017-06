Joachim Son-Forget largement en tête

Joachim Son-Forget a décroché très facilement dimanche la première place lors du premier tour des élections législatives pour le siège de député des Français de Suisse et du Liechtenstein. L’homme qui représente la formation « La République en marche » du président Emmanuel Macron a obtenu 63,21% des voix, selon des informations communiquées par le candidat. La députée sortante, Claudine Schmid du parti « Les Républicains », est arrivée deuxième avec 15,68% des suffrages. La participation a atteint un peu moins de 20%. Un candidat doit obtenir plus de 12,5% des voix du total des inscrits pour être élu au premier tour, ce qui ne semble pas être le cas. Un deuxième tour entre Joachim Son-Forget et Claudine Schmid devrait donc être nécessaire le 18 juin.

Le candidat de « La République en marche » est arrivé en tête au premier tour dans la région. Joachim Son-Forget a décroché le meilleur score dans le canton du Jura avec 228 voix contre 44 à Claudine Schmid. Il a obtenu 870 suffrages dans le canton de Neuchâtel contre 127 pour la candidate « Les Républicains ». /ats + fco