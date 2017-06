Drame de Peseux : légitime défense invoquée

Le mari qui est accusé d'avoir assené plusieurs coups de couteau à son épouse et d'avoir également blessé sa belle-sœur dans la nuit de vendredi à samedi à Peseux a été auditionné dans le cadre de l’enquête. Il évoque la légitime défense, selon Arcinfo ; une thèse qui ne convaincrait pas les enquêteurs.

L’homme a déclaré que c’était son épouse qui avait commencé à l’agresser, aidée de sa sœur. Les blessures observées sur les deux femmes mettent toutefois en doute cette version des faits, selon le ministère public.

L’épouse a été transportée à l’hôpital de l’Isle à Berne dans un état grave, mais qui s’est amélioré. Sa sœur a subi des blessures plus légères et l’enfant du couple âgé de six ans, qui a assisté au drame, a été confié à une autre tante. /sbe