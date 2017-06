Belle affluence au Corbak

Quatre jours de musique et deux soirées à guichets fermés…

Le rideau est tombé samedi soir sur la 24e édition du Corbak Festival à La Chaux-du-Milieu. Au programme notamment Olivia Ruiz, Catherine Ringer ou encore Charlélie Couture. Environ 4'000 personnes se sont rendues au Corbak. Tous les billets des soirées de vendredi et de samedi ont trouvé preneurs.

L'année prochaine le Corbak fête son quart de siècle avec plusieurs nouveautés au menu. Les organisateurs vont par exemple agrandir l'espace off et offrir une deuxième scène. Et puis le comité planche actuellement sur un livre qui marquera les 25 ans d'existence du festival.

La 25e édition du Corbak se tiendra du 16 au 19 mai 2018. /sma