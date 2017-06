Une aide supplémentaire pour la gare de la Chaux-de-Fonds

Coup de pouce supplémentaire pour la rénovation des ascenseurs de la gare de la Chaux-de-Fonds. Le Dicastère de l'urbanisme, des bâtiments et des relations extérieurs de la métropole horlogère a annoncé vendredi matin dans un communiqué que les CFF ont fait part de leur volonté de contribuer davantage à la réfection de ces infrastructures. Cette nouvelle aide va permettre à la commune d’économiser 300'000 francs et d’offrir des ascenseurs plus spacieux aux utilisateurs. En contrepartie, le délai de la fin des travaux a été repoussé d’une année. Au total, le coût de ces travaux a été chiffrés à 1,95 million de francs. L’ancienne régie fédérale va elle, par le biais de ses divisions Immobilier et Infrastructure, débourser 1,25 million de francs. /amo