Que des plaques « NE » dans le canton la nuit

Pour stationner la nuit dans le canton, il faut avoir des plaques neuchâteloises. C'est en résumé ce que stipule un article inscrit dans la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Il oblige les détenteurs de véhicules à se munir des plaques d'immatriculation d'un canton pour pouvoir y stationner la nuit. Cela ne concerne pas uniquement les conducteurs de véhicules venus d'ailleurs. Philippe Burri, directeur du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) le confirme: « De manière simplifiée, le véhicule doit être immatriculé au lieu où il dort le plus souvent ».

Des exceptions existent toutefois, pour les touristes, les frontaliers ou les étudiants qui dorment proche de leur établissement scolaire notamment. En revanche, les travailleurs qui bénéficient d'une voiture de fonction doivent, eux, se munir des plaques de leur canton de domicile. Dans le canton du Jura, l'Office des véhicules et la police ont récemment fait une piqûre de rappel en invitant les conducteurs et les communes à faire preuve de plus de vigilance en la matière.

En cas de non-respect de cette règle, le contrevenant se verra notifier de l'obligation de changer d'immatriculation par écrit. S'il ne la suit pas, le SCAN va le forcer à abandonner ses plaques d'origine pour des estampillées « NE ». Aucune peine pécuniaire n'est en revanche prévue. D'après Philippe Burri, entre 10 et 30 cas sont recensés chaque année. /amo