Un comité neuchâtelois contre la réforme des retraites

La fronde contre la réforme des retraites continue de s'étendre. Un comité neuchâtelois s'est formé pour appeler la population à signer le référendum. Il est constitué du Parti ouvrier populaire (POP), de solidaritéS, de la section neuchâteloise du Syndicat des services publics (SSP), de l'association de défense des retraités AVIVO et de la Marche mondiale des femmes.

Le Parlement fédéral a soutenu en mars le projet Prévoyance vieillesse 2020 qui prévoit notamment une augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, un financement complémentaire de l’AVS via une augmentation de la TVA de 1,5% et la baisse du taux de conversion de 6,8 à 6%.

Creuser les inégalités

Le comité neuchâtelois rappelle « les inégalités salariales et de répartition du travail dit domestique au détriment des femmes » et dénonce la volonté d' « attaquer l'un des rares avantages qu'ont les femmes dans le monde inégalitaire du travail en Suisse ». Il relève que le système du deuxième pilier est « en bout de course, inadapté aux parcours de vie contemporains, aux financements boursiers incertains et aux coûts de gestion aberrants ». Pour les opposants, ce seront les salariés entre 35 et 55 ans qui payeront le plus lourd tribut et les grands gagnants seront les assureurs.

Le peuple suisse se prononcera le 24 septembre sur cette réforme des retraites, vu qu'elle induit une modification de la Constitution. Le comité référendaire a décidé de lancer malgré tout une récolte de signatures, pour que le débat puisse porter sur l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes et la baisse du taux de conversion du deuxième pilier. /mvr