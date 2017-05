Trois blessés dans une altercation à Neuchâtel

Du grabuge dans un appartement à Neuchâtel. Une violente altercation a eu lieu mercredi matin dans un immeuble de la rue Grise-Pierre. Plusieurs personnes auraient été impliquées. Les gendarmes de police secours ont découvert à leur arrivée deux hommes grièvement blessés par arme blanche, un autre plus légèrement touché et un quatrième non blessé.

L'individu le plus gravement atteint a été héliporté à l'Hôpital de l'Île à Berne. Les deux autres ont été conduits en ambulance à l'hôpital de Pourtalès à Neuchâtel.

Une procédure pénale a été ouverte par le procureur. L'enquête suit son cours. /comm-dsa