Prévoyance.ne : résolution d’employés de Viteos et Vadec

Assemblée et préoccupations communes pour le personnel de Viteos et de Vadec. Près de 70 employés des deux entreprises se sont réunis mardi soir à Boudevilliers, à l’invitation des syndicats SSP et Unia. Ils ne voient pas d’un bon œil la baisse des espérances de rendement de Prévoyance.ne.

Les collaborateurs présents demandent le maintien de l’actuel système de financement des prestations allouées par la caisse de pension. Si ce système devait changer, ils posent des conditions, notamment pour limiter la baisse des rentes. /comm-msa