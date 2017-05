Prestations maintenues à Couvet

L’Hôpital neuchâtelois a fermé le Centre de traitement et de réadaptation de Couvet le 1er mai dernier. L’établissement est devenu une Maison de vie et de santé et accueille les personnes cérébrolésées du canton sous l’égide de la fondation Les Perce-Neige.

Cette évolution n’empêche pas le site de Couvet de conserver sa vocation de centre de soins pour la population du Val-de-Travers. Les prestations offertes par le passé sont maintenues. La policlinique accueille les patients de 8h à 22 heures. En dehors de cet horaire, le médecin de garde est joignable au 0848 134 134 et les urgences au 144. Le départ SMUR à Couvet est également maintenu. Il est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Pour informer la population au mieux, l’HNe, la commune de Val-de-Travers et Les Perce-Neige vont distribuer un tout-ménage qui précise les horaires ainsi que tous les numéros de téléphone utiles. /comm-mwi