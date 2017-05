H20: un mois de perturbations

La circulation sera perturbée sur la H20. Des travaux de sécurisation des falaises avoisinantes vont être effectués entre le 6 juin et le 7 juillet sur le secteur Pont Noir - Valangin. Les voies montantes et descendantes seront partiellement fermées durant cette période. Le véhicules devront circuler sur une seule voie dans les deux sens. Le service des ponts et chaussées indique que ces travaux s'inscrivent dans la continuité des minages de blocs réalisés en avril dernier. /amo