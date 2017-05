Quatre mois de chaos en perspective

Gros chantier en perspective à La Chaux-de-Fonds. Mardi 6 juin, les travaux préparatoires vont débuter autour du pont du Manège. L’assainissement du pont lui-même, ainsi que le renouvellement de la voie des Chemins de fer du Jura (CJ) commenceront le 3 juillet pour se terminer, en principe, le 20 octobre.

Une séance d’information destinée aux riverains et aux entreprises est prévue jeudi à 19h30 à l’Aula du Collège de Bellevue.

Chantier en deux phases

Les travaux préalables qui commencent mardi comprennent le montage de l’échafaudage sous le pont, ainsi que l’adaptation des réseaux souterrains aux carrefours de l’Étoile et de la Tranchée. Ils nécessitent la fermeture à la circulation de l’extrémité de la rue du Crêt, avec déviation du trafic de transit par le nord de la ville pendant quatre mois et demi.

Les travaux principaux commenceront le 3 juillet et devraient se terminer le 20 octobre. Le trafic ferroviaire sera interrompu le 6 juin pour reprendre le 14 octobre. Pendant cette période, le pont sera assaini, la voie des CJ sera remplacée sur les rues du Crêt et du Manège et les carrefours de l’Étoile et de la Tranchée seront réaménagés. Les usagers des transports publics ne sont pas oubliés : le quai de la gare de La Chaux-de-Fonds-Est va être allongé et l’accessibilité aux trains pour les personnes à mobilité réduite va être améliorée.

Grosses perturbations de trafic

Selon des comptages de 2012, 10'000 véhicules en transit empruntent les rues du Crêt et du Manège chaque jour. Or, celles-ci seront totalement fermées à la circulation du 3 juillet au 20 octobre. En l’absence de route de substitution, de grosses perturbations sont à prévoir. Le trafic sera dévié en fonction de sa provenance :

depuis les cantons de Berne et du Jura, via les rues du Collège, de la Pâquerette, de La Charrière, Numa-Droz, Pouillerel, Léopold-Robert et Boulevard de la Liberté

depuis Neuchâtel, via les rues de l’Hôtel-de-Ville et Fritz-Courvoisier

depuis Le Locle, via la rue des Crêtets, le Grand-Pont, l’avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

Les piétons et les cyclistes ne sont pas concernés et pourront emprunter le pont du Manège pendant presque toute la durée du chantier, hormis quelques jours isolés. /comm-mwi