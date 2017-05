Le Home Dubied va s’agrandir

Des chambres plus grandes et plus lumineuses, des pièces communes plus spacieuses, un appartement pour accueillir les familles qui habitent loin : de nombreuses améliorations sont prévues au Home Dubied à Couvet.

Les travaux qui doivent commencer le mois prochain s’étaleront jusqu’à l’automne 2018. Il s’agit de construire un nouveau bâtiment de quatre niveaux. L’institution compte actuellement 40 places pour les séjours de longue durée. Ce nombre sera réduit à 30 à la fin du chantier, mais des places seront créées pour des courts séjours spécifiques.

Le projet est évalué à 5,3 millions de francs. Il sera en grande partie financé par la Fondation du Home Dubied et par un prêt hypothécaire. Une recherche de fonds est lancée pour compléter la somme. Cet agrandissement ne devrait pas avoir d’incidence sur le prix de pension pour les résidents ni sur la part de financement assurée par l’État de Neuchâtel. /msa