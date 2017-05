Des cailloux à profusion

Les pierres précieuses ont investi la salle Cort’Agora à Cortaillod durant tout le week-end. La société neuchâteloise de minéralogie et paléontologie (SNMP) a organisé sa 43e bourse annuelle. Les organisateurs constatent qu’avec une moyenne de 600 personnes sur un week-end, ce type d’événement est en déclin. La vente et l’échange par internet est l’un des facteurs qui explique cette baisse de fréquentation.

La SNMP existe depuis 1972 et permet aux amoureux des minéraux et fossiles de se retrouver, d’échanger et de se divulguer les endroits où trouver des cailloux de valeur. Au total, 52 personnes sont membres de cette société. /ali