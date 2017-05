Des moulins tournés vers l’avenir

Des moulins ouverts à tout vent mais qui se modernisent. Des visites se sont tenues samedi dans toute la Suisse à l’occasion de la 17e journée des moulins. Dans le canton de Neuchâtel, le moulin de Bayerel à Val-de-Ruz et celui du Gor de Vauseyon à Neuchâtel ont accueilli les visiteurs.

Le moulin de Bayerel est en pleine mutation. Deux projets concernant l’énergie renouvelable ont été lancés. D’une part, une canalisation récupère les eaux de drainage des villages situés au-dessus du moulin. Ces eaux vont turbiner dans un premier temps, puis, grâce à une génératrice le moulin va produire davantage d’électricité. Le deuxième projet est un projet solaire qui prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la bâtisse. Cette collaboration entre le CSEM, l’EPFL et les monuments et sites est financée par l’association du moulin de Bayerel et certaines associations et fondations. /ali