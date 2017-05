Pour un centre-ville plus attractif

La zone piétonne de Neuchâtel fêtera son 40e anniversaire en 2019. Dans cette optique, la Ville veut agir pour renforcer l’attractivité du centre. Elle veut multiplier les animations, embellir les rues et améliorer la qualité de vie. Le commerce est un maillon essentiel, et les autorités veulent atteindre cet objectif : zéro vitrine vide. Actuellement, 2,4% des 420 surfaces commerciales avec vitrine que compte le centre-ville sont vacantes. Un rapport doit être soumis au Conseil général à l’automne.

Le conseiller communal Olivier Arni, directeur de l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement, souligne que 17 nouvelles enseignes ont fait leur apparition depuis 2013. La Ville a commencé à travailler avec la Haute École de gestion Arc il y a quatre ans Le professeur Nicolas Babey remarque que le nombre d’entreprises et d’emplois est en augmentation à Neuchâtel, y compris au centre. Un délégué à l’immobilier et au logement vient d’être engagé pour contribuer à cette dynamique.

Le délégué au centre-ville a de son côté présenté un appel à projets pour l’organisation du concert de Noël le 23 décembre sur la place des Halles. /comm-msa