Mieux protéger de la grêle les stores des bâtiments neuchâtelois

Cette campagne de prévention vise à mieux lutter contre des épisodes de grêle désormais plus nombreux et plus violents ; un constat qui est plus largement dressé pour les dégâts naturels.

La grêle qui s’est abattue en 2013 sur le canton de Neuchâtel a par exemple provoqué 26 millions de francs de dégâts en quinze minutes. Cet épisode était toutefois exceptionnel. En général, les dommages liés aux dégâts naturels atteignent 2 à 3 millions de francs par an. /sbe