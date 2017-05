Un passeport neuchâtelois à l’échelle mondiale

Les Neuchâtelois auront leur propre passeport. Les villes de Newcastle upon Tyne (Angleterre), New Castle (USA), Neuburg an der Donau (Allemagne) et Shinshiro (Japon) s’unissent avec Neuchâtel pour créer un passeport qui permettra aux détenteurs de bénéficier d’avantages dans les différentes localités. Rencontrer le maire, découvrir le mode de vie des habitants ou obtenir des réductions dans les commerces locaux font partie des privilèges accordés aux citoyens neuchâtelois du monde.

Selon le communiqué publié par la ville de Neuchâtel, le but de cette initiative est de promouvoir le tourisme, la culture et l’amitié entre les différentes cités homonymes du monde et de permettre aux habitants de mieux faire connaissance.

Les personnes intéressées peuvent télécharger le sésame sur ce lien. /amo