La Côte-aux-Fées à contre-courant

La Côte-aux-Fées détonne lors des dernières votations. La commune est la seule du canton à avoir refusé la stratégie énergétique 2050 proposée par le Conseil fédéral et approvuée par la population suisse. 52,3% des votants ont glissé un « non » dimanche dans l’urne. Ce refus est difficile à expliquer selon Laurent Piaget, Président de la Côte-aux-Fées. Pour lui, le projet de construction de 19 éoliennes sur la Montagne de Buttes n'a aucun lien avec le résultat. Le choix des votants aurait davantage été motivé par des raisons plus complexes.