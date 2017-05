Explosion de batteries chez Leclanché

Un incendie s'est déclaré à l'usine Leclanché d'Yverdon-les-Bains à la suite de l'explosion de plusieurs batteries. L'alerte a été donnée vers 11h35 lundi. L'incendie est sous contrôle, mais le fort dégagement de fumée a nécessité l'intervention d'une centaine de pompiers et policiers, notamment. L'intervention et les perturbations engendrées devraient se poursuivre encore en soirée. Au total, 13 personnes, dont un sapeur-pompier, ont été acheminées vers les hôpitaux d'Yverdon-les-Bains et de Payerne pour des contrôles.

L'ensemble du personnel de l'entreprise, les élèves et les membres encadrants d'une école privée voisine et les employés d'une entreprise dont le bâtiment jouxte l'usine Leclanché ont été évacués.

Les raisons de l'incendie sont pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte.

Dans l'après-midi, la Bourse suisse a suspendu le titre Leclanché sans donner de raison particulière. /ATS-mwi-dsa-amo