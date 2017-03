Le référendum du POP a échoué

Le référendum contre la baisse fiscale des revenus de plus de 60'000 francs par année votée en décembre par le Grand Conseil neuchâtelois a échoué. Le Parti ouvrier et populaire n’a pas réussi à obtenir les 4'500 signatures nécessaires. Le week-end dernier il n’en avait récolté que 3000, selon l’Express et L’Impartial, alors que le délai pour déposer le texte se termine ce jeudi. Du coup, le POP lance une initiative pour que les riches paient plus d’impôts. /sma