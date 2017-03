CinéCivic s’étend

Réaliser des films et des affiches pour encourager les jeunes à voter : c’est le but du concours CinéCivic. La 5ème édition a été officiellement lancée mardi. Au programme, plusieurs nouveautés: la participation du canton du Valais, qui rejoint ainsi les Cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne, l'abaissement de l'âge pour la participation au concours dès 10 ans et l'instauration d'un Prix du public. Le délai de dépôt des films et affiches est fixé au 31 décembre 2017. Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en mars 2018 à Genève. /sca+comm