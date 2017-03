La CNCI s’immisce dans la campagne électorale

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) s’immisce dans la campagne électorale. Elle a envoyé un dépliant à tous les ménages du canton en fin de semaine dernière. Au total, 100'000 exemplaires ont été transmis. Ce tout-ménage a pour but principal de sensibiliser la population neuchâteloise à la situation économique et financière du canton. Il a été vulgarisé au maximum afin qu’il intéresse le plus grand nombre. De plus, la CNCI a choisi de signer ce document à la dernière page : « nous voulons encourager les destinataires à lire la totalité et susciter un intérêt chez le lecteur », explique Charles Constantin, un des membres de la direction de la CNCI.

A moins de deux semaines des élections cantonales, la CNCI en profite aussi pour dévoiler ses préférences politiques et ne le cache pas. D’une part, il y a le hasard du calendrier puisque la CNCI s’est basée sur l’étude réalisée par la maison PricewaterhouseCoopers (PwC). D’autre part, « il y a une possibilité d’influencer et de sensibiliser les électeurs sur les enjeux du canton et des branches économiques », conclut Charles Constantin. /ali